Алкоголь начал убивать вашу печень: три необратимых признака

Болезнь печени встречается намного чаще, чем мы думаем. Самые распространенные причины заболевания печени – злоупотребление алкоголем, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

На ранних стадиях повреждение печени еще можно лечить и этот орган можно восстановить. Но при развитии цирроза процесс становится необратимым.

При попадании алкоголя в тело человека, функция печени – отфильтровать и расщепить, чтобы вывести его из организма. Во время этого процесса клетки печени умирают. Но печень может регенерироваться и создавать новые клетки во время перерывов. Поэтому эпизодическое употребление алкоголя печень разрушить не успевает.

А вот постоянное употребление алкогольных напитков приводит к тому, что печень не успевает восстанавливаться и это приводит к необратимым разрушительным последствиям.

Самые опасные состояния печени: жировая болезнь, алкогольный гепатит, цирроз.

При циррозе здоровая ткань печени постепенно начинает замещаться нефункционирующей рубцовой тканью. На ранних стадиях симптомы очень малозаметны, но со временем они начинают становиться более серьезными.

Первые признаки появляются на коже – любые царапины и порезы будут сильно кровоточить и намного дольше заживать.

Вторым признаком медики называют зуд – печень начинает хуже фильтровать токсины в крови, а это приводит к раздражениям и зуду.

Третий признак – токсины могут вызвать желтуху. Билирубин начинает накапливаться в организме и окрашивать кожу и глаза в желтый цвет.

При появлении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, так как более сильные поражения печени приводят к тяжелым последствиям: почечной недостаточности, печеночной недостаточности, повреждение слизистой оболочки желудка.