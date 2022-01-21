В США рассказали, что будут считать вторжением РФ в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину, сообщает Слово и дело.
Политик рассказал, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, при этом надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.
«Если российский солдат пресекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи», - заявил он.