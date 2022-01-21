В США рассказали, что будут считать вторжением РФ в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину, сообщает Слово и дело.

Политик рассказал, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, при этом надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.