В Китае представили четвероногого робота для военных

В Китае представили модель четвероногого робота, предположительно крупнейшего в своём классе — электрическая модель будет помогать военным в доставке грузов и разведывательных миссиях, сообщает 3Dnews.

По имеющимся данным четвероногий помощник китайских военных может нести 160 кг и бежать со скоростью до 10 км/ч. Структура платформы позволяет автономно выполнять сложные боевые задачи в разных ландшафтах на пересечённой местности — в скалах, траншеях, на лугах, в полях, пустынях, в снегу и на залитых грязью дорогах. Несмотря на то, что модель, по данным разработчиков, представляет собой самого тяжёлого и крупного четвероногого робота в мире, она как и её меньшие собратья способна бегать, прыгать, поворачиваться и ходить по диагонали.

Как сообщает государственный канал China Central Television (CCTV), платформа имеет 12 модулей и современные сенсоры, позволяющие собирать тактическую информацию с поля боя и оптимизировать военную логистику. Модель можно использовать в операциях, проходящих в любую погоду в зонах боевых действий с высоким уровнем риска, в отдалённых пограничных зонах, в сложной среде, пребывание в которой слишком затруднено для солдат-людей.

Помимо нового робота Китай уже разработал «бионическую» собаку Geda весом 32 кг, способную нести 40 кг грузов. Она понимает простые голосовые команды и способна распознавать лица. Уже прошли испытания робособаки в лесах, на каменистых дорогах, в узких проходах и на однопланарных мостах.