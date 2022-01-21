Банковские кредиты подорожают после роста учетной ставки НБУ

НБУ продолжает попытки убедить всех вокруг в том, что, повышая учетную ставку, он борется с инфляцией. Но по-прежнему остается неясным, каким образом удорожание кредитов позволит справиться с дефицитом сырья или высокой стоимостью газа?﻿ Ведь именно из-за них наблюдаются столь высокие темпы по росту продовольственных цен, заметил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, сообщает UBR.

Производителям сейчас необходима поддержка, так как их издержки на производство растут, а повысить ценник на достаточную величину они попросту не могут.

"Во-первых, покупательская способность населения уже на пределе. Во-вторых, их сверху добивают ограничениями на наценку. Верный путь к окончательной ликвидации отечественного производства" , – подмечает эксперт.

Увеличивают учетную ставку, чтобы сделать отечественные облигации чуть более привлекательными для иностранцев, которые на фоне роста доходности американских трежерис (облигации США) выводят капитал из страны.

Кроме того, из-за повсеместной потери аппетита к риску, растет спрос на валюты-убежища, и доллар в том числе. Иными словами, курс способен достигнуть отметки в 29 грн/$ уже в ближайшие месяцы, прогнозирует аналитик.