Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать, существует множество сфер для совместной работы двух стран, сообщает РИА Новости.

"Мы неоднократно подчеркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", - заявил госсекретарь в эфире немецкого телеканала ZDF.

По его словам, НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить прозрачные и положительные отношения, но получала отказ.