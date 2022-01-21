В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей Украины. Также в некоторых областях предупреждают о гололедице на дорогах.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

    Сегодня ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах вьюга.

    В Киеве и Киевской области, а также в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях на дорогах ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).

    4svgo4bmqb_big.jpg
    meteo.gov.ua

    Новости

    analytics