В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей Украины. Также в некоторых областях предупреждают о гололедице на дорогах.

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Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Сегодня ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах вьюга.

В Киеве и Киевской области, а также в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях на дорогах ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).