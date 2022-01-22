Нутрициолог назвала углеводы, от которых не толстеешь

Не все углеводы одинаковы полезны. И каждый из них выполняет определенную функцию в нашем организме. Как же выбирать углеводы, чтобы оставаться стройными и не растолстеть, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Хелс о здоровом питании советует большую часть своего рациона отдавать сложным углеводам.

Крупы (особенно – безглютеновые):

гречка,

киноа,

амарант,

пшено,

бурый рис – реже,

Если нет проблем с переносимостью глютена, то можно использовать пасту из твердых сортов пшеницы,

бездрожжевой хлеб, желательно из цельнозерновой крупы,

крупы, содержащие глютен – отдавать предпочтение тем, которые готовятся дольше 20 минут (геркулес, полба, спельта и прочее).

Запеченные крахмалистые овощи:

запеченная свекла,

запеченная тыква,

запеченный в мундире картофель,

батат,

запеченная морковь.

А также помните о резистентных крахмалах, который не расщепляется ферментами поджелудочной железы, он достается бактериям нашего толстого кишечника, питая его микрофлору.

Остуженный в холодильнике картофель,

охлажденный рис и паста,

бобы (отдайте предпочтение зеленым – свежим, в пользу приготовленным),

зеленые бананы,

мука из зеленых бананов – очень люблю готовить из нее десерты.

Фрукты

Правила: не есть больше одного сладкого фрукта в день из этого списка.

1 банан,

150 гр манго,

150 гр ананаса,

1 хурма,

150 гр винограда,

2 инжира.

Стараться есть не больше 40 гр фруктозы, а лучше соблюдать норму не больше 25 гр, если у вас есть метаболический синдром (инсулинорезистентность, например), то не больше 15 гр.

Остальное время употреблять фрукты с низким ГИ, это меньше 55!

Также употребляйте в рацион клетчатку, если хотите понизить общую гликемическую нагрузку приема пищи.