В Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР"
В российской Госдуме на следующей неделе обсудят инициативу коммунистов о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сегодня утром сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, сообщает УНИАН.
По его словам, поддержать соответствующее обращение к Путину уже выразили готовность фракции "Справедливой России" и "ЛДПР" Владимира Жириновского.
"Думаю, депутатов от "Единой России" - они неоднократно высказывались по этой теме - также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный.
В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", - сказано в сообщении.
Володин обвинил руководство Украины в
"игнорировании Минских соглашений", а НАТО - в стремлении
"оккупировать Украину". Он также заявил о необходимости
"искать решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников" на оккупированном Донбассе.
Ранее коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.