В Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР"

В российской Госдуме на следующей неделе обсудят инициативу коммунистов о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".﻿ Об этом сегодня утром сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, сообщает УНИАН.

По его словам, поддержать соответствующее обращение к Путину уже выразили готовность фракции "Справедливой России" и "ЛДПР" Владимира Жириновского.

"Думаю, депутатов от "Единой России" - они неоднократно высказывались по этой теме - также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный.

В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы" , - сказано в сообщении.

Володин обвинил руководство Украины в "игнорировании Минских соглашений ", а НАТО - в стремлении "оккупировать Украину" . Он также заявил о необходимости "искать решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников" на оккупированном Донбассе.

Ранее коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.