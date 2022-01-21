Днепропетровскую область всколыхнуло землетрясение

Сегодня утром в Днепропетровской области произошло землетрясение.﻿ Об этом, ссылаясь на данные Главного центра специального контроля, сообщает УНИАН.

Отмечается, что землетрясение зарегистрировано на территории Днепропетровской области, в районе Кривого Рога в 06:17.

Источник землетрясения залегал на глубине 5 километров, а его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях" , - говорят специалисты.

Они пояснили, что колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают небольшие колебания легких предметов, чуть посильнее – на верхних этажах.

Наиболее мощные землетрясения на территории Днепропетровской области зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.