Глава Stellantis раскритиковал повальный переход на электромобили

В интервью европейским СМИ он заявил, что отказ от ДВС в пользу «зеленой» мобильности – решение политиков, а не отрасли, и итог такой стратегии может оказаться плачевным как для социума, так и для экологии, которую ставят во главу угла власти стран Европы, сообщает Autoconsulting.

По словам Тавареса, электрокары – далеко не лучший способ сократить объемы выбросов углекислого газа. Есть варианты сделать это быстрее и дешевле, не перекраивая всю индустрию. В качестве примера он упомянул гибриды, стоимость которых вдвое меньше. Более того, электрокару необходимо проехать не менее 70 тысяч километров, чтобы углеродный след, оставленный при производстве его тяговой батареи, сравнялся со средним следом от бензоэлектрической машины, что также подтверждает исследование Polestar.

Еще один негативный аспект – необходимость быстрой трансформации предприятий и цепочек поставок под электромобили, которой производителям придется заняться, чтобы запрет на продажу машин ДВС в Европе не застал их врасплох. Индустрия должна быть готовой уже через 13 лет, и, по словам Тавареса, настолько радикальная смена профиля создаст социальные риски.

Так, чтобы сделать электромобили доступнее, компаниям придется экономить на персонале, что выльется в массовые увольнения. Первыми от перемен пострадают дилеры, которых заменят онлайн-продажами. Несмотря на это, позволить себе такие автомобили многие смогут только благодаря государственным субсидиям: то есть, властям придется пускать значительные бюджетные средства на обеспечение покупательской способности.

Своими негативными взглядами на электрификацию Таварес схож с главой Toyota Акио Тойода, который не раз выступал с резкой критикой в прошлом году. Оба топ-менеджера солидарны в том, что стратегия достижения CO₂-нейтральности должна быть более мягкой и гибкой, однако вместе с тем и Toyota, и Stellantis готовят подконтрольные бренды к новой реальности. Так, японская компания анонсировала строительство гигантского завода по производству аккумуляторов, а Stellatis заявил о полном переходе Jeep на электроэнергию в Европе.