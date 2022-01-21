Цена биткоина упала ниже уровня $39 000
В пятницу, 21 января, котировки биткоина опустились ниже отметки $38 300. Падение за последние сутки превысило 7%, согласно CoinGecko, сообщает ForkLog.
На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $38 850.
За последние 30 дней цена цифрового золота снизилась на 20%. В январе показатель уже второй раз корректируется под отметкой $40 000. Падение относительно ноябрьского максимума в $69 000 составило 43%.
Цена Ethereum снизилась почти на 9%. На момент написания актив торгуется вблизи $2850.
Флагманы потянули за собой и остальной рынок — все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Сильнее других подешевели Binance Coin (-10%), Cardano (-9,7%) и Polkadot (-9,5%).
Совокупная капитализация криптовалютного рынка снизилась на 7%, до $1,94 трлн.
По данным Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысил $716 млн. Более 50% этого показателя приходится на криптовалютные биржи Binance и OKX (бывшая OKEx). На первой ликвидированы позиции на $203,76 млн, на второй — $203,40 млн.
Индекс страха и жадности опустился до отметки 19, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений на рынке.
Котировки криптовалют следуют за более широкой тенденцией, которая затронула и американский фондовый рынок. Последний падает уже третью торговую сессию к ряду. В минувший четверг индекс NASDAQ Composite закрылся снижением на 1,3%.
Аналитики объясняют ситуацию возросшей доходностью облигаций во всем мире, которая увеличивается в преддверии грядущего повышения ключевых ставок центральными банками. Дополнительную волатильность в торговые дни внес сезон отчетности, наступивший для американских компаний.
С начала января доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 18%, превысив 1,78%.
О возросшей корреляции с американским рынком также свидетельствуют данные Arcane Research. В часы торговой сессии в США наблюдается более высокий объем операций с биткоином. Аналитики отметили, что в 2022 году этот тренд укрепился.