Цена биткоина упала ниже уровня $39 000

В пятницу, 21 января, котировки биткоина опустились ниже отметки $38 300. Падение за последние сутки превысило 7%, согласно CoinGecko, сообщает ForkLog.

На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $38 850.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView

За последние 30 дней цена цифрового золота снизилась на 20%. В январе показатель уже второй раз корректируется под отметкой $40 000. Падение относительно ноябрьского максимума в $69 000 составило 43%.

Цена Ethereum снизилась почти на 9%. На момент написания актив торгуется вблизи $2850.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView

Флагманы потянули за собой и остальной рынок — все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Сильнее других подешевели Binance Coin (-10%), Cardano (-9,7%) и Polkadot (-9,5%).

Совокупная капитализация криптовалютного рынка снизилась на 7%, до $1,94 трлн.

Данные: CoinGecko

По данным Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысил $716 млн. Более 50% этого показателя приходится на криптовалютные биржи Binance и OKX (бывшая OKEx). На первой ликвидированы позиции на $203,76 млн, на второй — $203,40 млн.

Индекс страха и жадности опустился до отметки 19, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений на рынке.

Котировки криптовалют следуют за более широкой тенденцией, которая затронула и американский фондовый рынок. Последний падает уже третью торговую сессию к ряду. В минувший четверг индекс NASDAQ Composite закрылся снижением на 1,3%.

Часовой график IXIC/USD. Данные: TradingView

Аналитики объясняют ситуацию возросшей доходностью облигаций во всем мире, которая увеличивается в преддверии грядущего повышения ключевых ставок центральными банками. Дополнительную волатильность в торговые дни внес сезон отчетности, наступивший для американских компаний.

С начала января доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 18%, превысив 1,78%.

О возросшей корреляции с американским рынком также свидетельствуют данные Arcane Research. В часы торговой сессии в США наблюдается более высокий объем операций с биткоином. Аналитики отметили, что в 2022 году этот тренд укрепился.