Иммунолог назвал симптомы омикрон-штамма у детей

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм коронавируса поражает слизистую маленьких детей. Это приводит к серьезным последствиям для организма, поэтому таких пациентов следует госпитализировать, сообщает Лента.ру.

Болибок назвал коварством омикрона частое заражение детей. Болезнь протекает по типу ротовируса или энтеровируса, напоминая кишечную инфекцию с кожной сыпью, но с более явными проявлениями. К симптомам омикрон-штамма COVID-19 у детей врач также отнес боль в горле, отказ от еды и питья, тошноту и повышенную температуру.