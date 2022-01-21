Компания Porsche Design отметила свое 50-летие

Подразделения Porsche Design в этом году отмечает полувековой юбилей. К этому событию приурочено открытие в фирменном музее Porsche специальной экспозиции, а также презентация особых версий модели 911, сообщает Обозреватель.

Главным событием в юбилейном году станет дебют двух уникальных автомобилей – эксклюзивной версии Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design и ее исторического alter ego – 911 S 2.4 Targa.

Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design и его историческое alter ego – 911 S 2.4 Targa. Источник: Porsche

"Если думать над функцией какой-либо вещи, то ее форма иногда получается сама собой" , – так описывал профессор Фердинанд Александр Порше то, что и сегодня движет инженерами и дизайнерами основанной им и его братом Хансом-Петером дизайнерской компании Porsche Design.

По замыслу создателя легендарного Porsche 911, новообразованная компания призвана реализовать принципы и дух бренда вне автомобильной отрасли. В настоящее время Porsche Design является всемирно известным дизайнерским брендом премиум-класса, известным своими функциональными и эксклюзивными продуктами с изысканной эстетикой.

Классика и современность

"Юбилейная" версия Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design будет выпущена ограниченной серией в количестве 750 экземпляров. Помимо черного цвета кузова отсылками к прошлому являются вставки из материала Sport-Tex с классическим клетчатым рисунком для отделки сидений и красная секундная стрелка на циферблате часов Porsche Design Subsecond, входящих в серийный пакет Sport Chrono. Новинка построена на базе полноприводной версии 911 Targa 4 GTS. Покупатели новинки смогут также приобрести такой стильный аксессуар, как легендарный Chronograph I.

Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design будет выпущен ограниченной серией в количестве 750 экземпляров. Источник: Porsche

Сиденья украсили вставками из материала Sport-Tex с классическим клетчатым рисунком. Источник: Porsche

Новинка построена на базе полноприводной версии 911 Targa 4 GTS. Источник: Porsche

Покупатели новинки смогут также приобрести такой стильный аксессуар, как легендарный Chronograph I. Источник: Porsche

Уникальный экземпляр

К 50-летию Porsche Design подразделение Porsche Classic воссоздало модель 911 S 2.4 Targa 1972 года.

"Идея заключалась в том, чтобы построить исторический аналог современной модели 911 Edition 50 Years Porsche Design, органично соединив прошлое и настоящее" , – рассказывает Ульрике Лутц, руководитель Porsche Classic.

Основой для проекта послужила модель 911 T 2.4 Targa 1972 года. Источник: Porsche

Автомобиль окрасили в черный цвет, а боковые панели кузова украсили полосами платинового цвета и надписью Porsche Design. Источник: Porsche

Основой для проекта послужила модель 911 T 2.4 Targa 1972 года. Автомобиль находился в плохом состоянии, недоставало отдельных деталей. В процессе работы над машиной специалисты Porsche Classic полностью переделали двигатель и ходовую часть под топовую версию S тех лет. Такая модификация оснащалась мотором объемом 2341 см3, развивала мощность 190 л.с. при 6500 об/мин и имела механический впрыск топлива.

Салон украшают вставки из материала Sport-Tex. Источник: Porsche

Автомобиль окрасили в черный цвет, а боковые панели кузова украсили полосами платинового цвета и надписью Porsche Design. Защитная дуга покрыта краской платинового оттенка, а надпись Targa выполнена матово-черной. Решетку крышки двигателя украсил значок "50 лет Porsche Design" с факсимильной подписью Фердинанда Александра Порше.

Решетку крышки двигателя украсил значок "50 лет Porsche Design" с факсимильной подписью Фердинанда Александра Порше. Источник: Porsche

Специальная экспозиция в музее Porsche

В честь 50-летие Porsche Design в фирменном музее компании открыли специальную выставку. Она продлится до 11 июля текущего года. Важной частью экспозиции являются информационные материалы о личности Ф.А. Порше, его философии дизайна и огромном творческом влиянии, которое оказали его идеи. Кроме того, будут представлены образцы продукции за все пять десятилетий.

Момент, с которого ведет свой отсчет Porsche Design, символизирует Chronograph I. Источник: Porsche

Момент, с которого ведет свой отсчет Porsche Design, символизирует Chronograph I. Почетное центральное место на специальной выставке занимают две версии легендарного хронографа. Вниманию посетителей предлагаются также очки-"авиаторы" P´8478, серия хронографов Monobloc Actuator с утопленными в корпусе кнопками, а также курительная трубка P´3613 и мобильный телефон P´9521.

Очки-"авиаторы" P´8478. Источник: Porsche

Курительная трубка P´3613. Источник: Porsche

На балконе музея выставлен Porsche 993 Speedster, который принадлежал Фердинанду Александру, а также гоночный Porsche 904, который он сам называл своим шедевром. Кроме того, посетители смогут увидеть отреставрированный 911 S 2.4 Targa 1972 года и современную версию 911 Edition 50 Years Porsche Design.