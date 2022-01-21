Китай и РФ заблокировали в ООН заявку США на санкции против Северной Кореи

Китай и Россия заблокировали предложение США ввести санкции против лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники, сообщает Укринформ.

Китай и Россия, обладающие правом вето в Совбезе ООН, заблокировали предложение США ввести санкции против пяти граждан Северной Кореи, ответственных за недавние запуски баллистических ракет. Это произошло на закрытом заседании Совбеза ООН в четверг, созванном после очередного испытания ракет КНДР.

При этом представители КНР на заседании заявили, что необходимо больше времени, чтобы изучить этот вопрос, в то время как Россия заявила, что для санкций требуется больше доказательств.

По правилам Совбеза ООН вето будет действовать шесть месяцев, после чего другой член Совбеза может продлить его еще на три месяца. Отмечается, что в понедельник прошли уже четвертые испытания ракет КНДР, в том числе двух "гиперзвуковых ракет".

После этого в четверг восемь стран, входящих в Совбез, а именно США, Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, ОАЭ, Британия и Япония выступили с осуждением этих испытаний, целью которых является создание оружия массового поражения.