На украинском авторынке сменился лидер

AUTO-Consulting в начале года традиционно приводит показатели работы главных автомобильных операторов на украинском авторынке. 2021 год оказался не только щедрым на рост, но и завершился значительными перестановками в топ-10 основных операторов. Скажем больше, что на рынке сменился и лидер, сообщает Autoconsulting.

Напомним, что рейтинг крупнейших операторов AUTO-Consulting проводит на основании итогов работы* дистрибьюторских компаний на украинском рынке по числу реализованных автомобилей. И оказалось, что минувший год привел к значительным перестановкам. Так, из числа проданных за прошлый год 116329 легковых и коммерческих автомобилей (103650 легковых + 12679 LCV автомобилей) больше всего реализовали подразделения корпорации «УкрАвто» (16,7%).

«УкрАвто» не только вернула себе статус №1 на автомобильном рынке, но и больше всех прибавила в продажах (+59%), тогда как рынок за 2021 год вырос на 20% (+22% вместе с сегментом LCV). Показательно, что год назад «УкрАвто» занимала только 3-е место и уступала по объемам реализации «Renault Украина» и «Toyota Украина». Аналогичную позицию «УкрАвто» занимала и по итогам 2019 года. Но 2021 год оказался для корпорации удачным (+2 места в рейтинге Топ-10).

Второе место сохранила за собой «Тойота Украина», на дилерскую сеть которой приходится 15% всех продаж в стране. А вот на третьем месте по итогам 2021 года оказалась компания «Рено Украина», с показателем 14% рынка. Год назад «Рено Украина» была лидером украинского рынка с показателем 17,2%, но дефицит автомобилей очень сильно затронул французскую компанию.

Четвертое и пятое место сохранили за собой «Stellantis Украина» и «Порше Украина», но вот показатели у них заметно изменились. Stellantis росла в 2021 году быстрее (+37%) и достигла показателя 11 тыс. проданных авто. В «Порше Украина» тоже фиксировали рост (+18%), но тоже сильно страдали от дефицита автомобилей на протяжении года.

Улучшила свои позиции за прошлый год и компания «АВТО Интернешнл» (+15% и +1 позиция в Топ-10). На одну позицию выросли и компании корпорации «Богдан» (+25% и 7-е место). А вот для «Winner Импортс Украина» 2021 год оказался стабильным (+1%), но этого оказалось мало на растущем рынке, чтобы сохранить свои прежние позиции. В итоге, у Winner 8-е место на украинском рынке.

Стабильно и с хорошими показателями завершили 2021 год «Еврокар» и «Ниссан Украина». У них обеих рост более 20%, крепкие позиции на рынке и перспектива для дальнейшего роста.

Отметим, что 10000-ый рубеж в продажах в 2021 году преодолели сразу 4 компании (год назад их было только три), а 5000-ый показатель преодолели все десять «игроков» из Топ-10.

Вот такими оказались итоги работы крупнейших операторов на украинском авторынке по итогам 2021 года.

* - под итогами работы AUTO-Consulting оценивает первичные продажи только дистрибьюторских компаний (импортеров или производителей), без учета работы дилерских сетей. Для оценки доли рынка учитывались только количественные показатели продаж авто в штуках, без учета их стоимости.