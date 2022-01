Atlas Weekend, ZaxidFest, UPark: гид по лучшим фестивалям 2022 года

Для любителей фестивальной атмосферы этот год будет действительно насыщенным. Фанаты уже скупают билеты на музыкальные события, ведь соскучились по таким масштабным концертам. Многие украинские фестивали возобновляют свою работу после карантина, пишет Соломия Борух, 24 Канал.

Долгожданные музыкальные фестивали 2022 года смогут покорить любителей разных жанров музыки: фанатов рока, рэпа, поп-музыки и джаза.

Atlas Weekend 2022

Место: ВДНХ (Киев) Время: 7 июля – 10 июля Стоимость: 1300 – 7650 гривен

В этом году хедлайнером фестиваля будет американская группа Twenty One Pilots, которые должны были выступить еще в 2019 году, но тогда из-за карантина мероприятие отменили. Также готовится сет от Placebo. Стоимость входных билетов зависит от таких факторов: зона фестиваля (vip или обычная), лайн-ап, количество дней. Билеты на один фестивальный день будут стоить от 1300 до 1700 гривен. На три дня – 3 тысячи гривен. А вот билет на все дни фестиваля будет стоить от 3400 гривен. Пока организаторы еще не обнародовали всю программу фестиваля.

Atlas Weekend 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

ZaxidFest 2022

Место: село Родатычи (Львовская область) Время: 25 – 28 июня Стоимость: 1600 гривен

Пока вся программа фестиваля еще неизвестна. В первый день ожидается выступление британского романтика Passenger. Также в этот день концерт даст культовая метал-группа Sepultura. Цена на все билеты одинаковая – 1600 гривен. А вот за кемпинг и парковку придется заплатить от 550 гривен.

ZaxidFest 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Faine Misto 2022

Место: ипподром в 7 километрах от Тернополя Время: 28 июля – 1 августа Стоимость: 1 600 гривен

Этот фестиваль объединяет всех любителей рока. Организаторы уже объявили лайн-ап фестиваля. В Украине выступит целый ряд рок-команд, в частности While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost. Цена на все билеты одинаковая – 1600 гривен. За кемпинг и парковку придется платить от 250 гривен.

Faine Misto 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Park Festival 2022

Место: Sky Family Park (Киев) Время: 19.06; 10 – 11.07; 15 – 17.07 Стоимость: от 1649 гривен

UPark Festival привезет в Украину целый ряд уже легендарных коллективов. В частности, фанатов металла порадуют выступления Slipknot и Five Finger Death Punch. Будет петь также канадская поп панк-группа Sim-41. Кроме того, ожидаются сеты от Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. И как вишенка на тортике – Gorillaz.

Стоит учитывать, что формат фестиваля не совсем удобен, потому что он будет проходить с разрывом. Первая порция года к нам приедет 19 июня, вторая – с 10 до 11 июля, а третья – с 15 до 17 июля. В один день будет всего три-четыре сета.

UPark Festival 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Leopolis Jazz Fest 2022

Место: Львов Время: ориентировочно май – июнь Стоимость: нет информации

Один из крупнейших фестивалей в Украине – Leopolis Jazz Fest. Он ежегодно проходит во Львове в июне, начиная с 2011 года. Украинский Leopolis Jazz Fest – одно из крупнейших джазовых событий в Европе. Организаторы фестиваля до сих пор не опубликовали лайн-ап, однако анонсировали, что фестиваль в 2022 году состоится. Билетов также в продаже до сих пор нет.

Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Бандерштат 2022

Место: село Рованцы, Волынская область Время: 5 – 7 августа

Всеукраинский "фестиваль украинского духа", который проводится каждое лето на Волыни, в городе Луцке и окрестностях. Он является арт-визиткой этого края. Что интересно, на фестивале запрещено употреблять алкоголь, большинство фанатов приходят в вышиванках и семьями, и платят минимальную стоимость за входной билет.

Бандерштат 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

UnderHill 2022

Место: аэродром UNDERHILL, село Подгорье, Ивано-Франковская область Время: 3 – 6 июня Стоимость: 400 – 1200 гривен

Это международный тематический музыкальный парк развлечений в Украине, который объединяет различные течения современной и поп-музыки, исполнителей из разных стран. В этом году там будут выступать такие исполнители как Тина Кароль, Kalush, Marcus Schulz, Claptone и другие.

UnderHill 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Respublica 2022

Место: город Каменец-Подольский, Хмельницкая область Время: 23 – 25 сентября Стоимость: 600 гривен

На этом фестивале собираются не только ценители музыки, но и искусства в целом. Он делится на разные части: художественную, литературную и музыкальную. Художественная часть происходит на территории старой и современной части города. Музыкальная часть представлена известными рок-группами из Украины и других стран мира.