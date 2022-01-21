Ермак провел встречу с представителями украинских СМИ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на днях провёл встречу, не для записи, с представителями украинских СМИ. Об этом в Инстаграм написала помощница Ермака Даша Заривная, передает﻿ "Политика Страны" в Telegram.

На самом деле ситуация, когда Зеленский фактически в открытую заявляет, что США через распускание слухов о грядущем российском вторжении давят на украинскую власть, чтоб та пошла на уступки России, стала шоком для прозападных сил в Украине и СМИ, отмечает Telegram-канал.

Поэтому специально для них на Банковой рассказали, что угроза вторжения, о котором пишут на Западе, действительно есть, Украина к этому готовится, но не нужно паниковать.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом сохраняем холодную голову. Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что соответствует интересам Украины" , - сказал Ермак. ﻿

Отмечается, что украинские службы вместе с международными партнерами следят за ситуацией у границ Украины.