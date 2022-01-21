"Барселона" в драматическом матче вылетела из Кубка Испании

"Атлетик" из Бильбао не пустил "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании, сообщает УНИАН.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, при чем спасительный гол "Барса" забила на 90+3-й минуте и перевела игру в овертаймы.

В дополнительное время "Атлетик" заработал право на пенальти - Икер Муньяин переиграл Марка-Андре тер Штегена и забил победный мяч с одиннадцатиметровой отметки.

Кубок Испании. 1/8 финала

"Атлетик" - "Барселона" - 3:2 (после д. в.)

Голы: Икер Муньяин, 2, 105+1 (с пенальти), Иньиго Мартинес, 86 - Ферран Торрес, 20, Педри, 90+3

"Атлетик": Агирресабала, Иньиго Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 91), Де Маркос (Лекуе, 106), Весга (Ноласкоайн, 117), Сансет (Иньяки Уильямс, 52), Икер Муньяин, Дани Гарсия, Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Уильямс (Саррага, 110)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Араухо, Дани Алвес, Жорди Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 108), Гави (де Йонг, 61), Торрес, Хутгла (Дест, 96), Эззалзули (Гонсалес, 46)

Предупреждения: Дани Гарсия 30, Иньяки Уильямс 119, Икер Муньяин 120 - Пике 76, Бускетс 97, Педри 97, де Йонг 104, Жорди Альба 105

Видео обзор поединка

Отметим, что "Барселона" является действующим обладателем Кубка Испании и защитить трофей каталонцам не удалось. Интересно, что в финале прошлогоднего Кубка Испании "Барса" обыграла именно "Атлетик" (4:0).