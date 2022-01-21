Предложения по гарантиям включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии - МИД РФ

Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили в пятницу в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

"Упомянутый вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния" , - говорится в письменных ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Лаврова.

Так в министерстве ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должна вернуться к конфигурации 1997 года.