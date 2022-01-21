Зеленский рассказал о шансах Путина мирно урегулировать ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские земли вернуться к нам. По его словам, у главы РФ Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании.﻿ Об этом, ссылаясь на интервью Владимира Зеленского, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

"Путин не молод, и я думаю, что он должен думать о том, что он оставит после себя. Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам" , - сказал украинский лидер.

Он напомнил, что в 2014 году Украина и Россия были друзьями, но теперь страны воюют друг с другом.