Ford показал необычный внедорожный ассистент

Беспилотник призван помочь автомобилю прокладывать самый легкопроходимый маршрут на бездорожье. Дрон привязывает трудности на рельефе к данным GPS и передает их на борт внедорожника, сообщает РБК-Украина.

По задумке инженеров, дрон должен подниматься в воздух по команде водителя и анализировать поверхность, выискивая более простой маршрут – менее разбитую грунтовую дорогу параллельно выбранной, наименее острые и высокие камни и т.д.

Также водитель также может запустить беспилотник вперед на разведку, чтобы он определил тип рельефа. Таким образом удастся заранее понять, какой автомобиль лучше использовать для поездки по бездорожью: хватит кроссовера или нужно посылать подготовленный внедорожник

Такие дроны также будут полезны компаниям с большими автопарками. В качестве дополнительной возможности дрон может собирать данные о погоде в реальном времени.