Ford показал необычный внедорожный ассистент

Ford показал необычный внедорожный ассистент
Фото: Pixabay

Беспилотник призван помочь автомобилю прокладывать самый легкопроходимый маршрут на бездорожье. Дрон привязывает трудности на рельефе к данным GPS и передает их на борт внедорожника, сообщает РБК-Украина.

По задумке инженеров, дрон должен подниматься в воздух по команде водителя и анализировать поверхность, выискивая более простой маршрут – менее разбитую грунтовую дорогу параллельно выбранной, наименее острые и высокие камни и т.д.

Дрон против камней и грязи: Ford показал необычный внедорожный ассистент

Также водитель также может запустить беспилотник вперед на разведку, чтобы он определил тип рельефа. Таким образом удастся заранее понять, какой автомобиль лучше использовать для поездки по бездорожью: хватит кроссовера или нужно посылать подготовленный внедорожник

Такие дроны также будут полезны компаниям с большими автопарками. В качестве дополнительной возможности дрон может собирать данные о погоде в реальном времени.

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