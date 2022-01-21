Оккупация РФ Харькова будет началом крупномасштабной войны – Зеленский

РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения, но попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован (со стороны РФ – ред.). России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал Зеленский в интервью The Washington Post, отвечая на вопрос, беспокоит ли его вероятность захвата россиянами определенных частей Украины и каких именно.

На вопрос, могут ли россияне попытаться захватить территории для обеспечения сухопутного сообщения с Крымом и водохранилище к северу от Крыма для улучшения водоснабжения полуострова, глава Украинского государства ответил:

"Я скажу, что это реалистично, если Россия решит увеличить эскалацию; конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией".

При этом, Зеленский подчеркнул, что Украина не забывает об оккупированных территориях.

"Они (РФ – ред.) хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", – сказал он.

Зеленский также заявил о невозможности установления в Украине подконтрольного РФ правительства. Отвечая на вопрос, попытается ли президент РФ Владимир Путин установить в Украине "более дружественное ему правительство" , он сказал:

"Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, невозможно".

Потому что, даже если у РФ это получится сделать, это будет "самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут" , объяснил президент.

"Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживает его и его политику. Думаю, это большая ошибка – так думать" , – добавил он.

Зеленский также заявил, что не менял свои взгляды после избрания на пост главы государства. Комментируя ожидания руководства РФ, что с ним после избрания на пост президента Украины будет легко иметь дело, он сказал:

"Я не изменился. Я хотел по-соседски поговорить (с РФ – ред.), чтобы сказать: да, у нас идет война, но давайте быстро все исправим. Однако, я не был готов предать свою страну".