Лунный календарь стрижек на февраль: благоприятные и неудачные дни

Луна оказывает большое влияние на сферы нашей жизни. По земному спутнику определяют удачные дни для свадьбы, посадки растений и новой стрижки. Лунный календарь стрижек на февраль подскажет лучшие и худшие дни для похода к парикмахеру в феврале, сообщает УНИАН.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы луны в феврале 2022

Новолуние - 1 февраля 2022 года.

Растущая Луна - 2-15 февраля 2022 года.

Полнолуние - 16 февраля 2022 года.

Убывающая Луна - 17-28 февраля 2022 года.

Лунный календарь стрижек на февраль: удачные и неудачные дни

Самые благоприятные дни для стрижки в феврале: 2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 26 февраля.

Удачные дни для окрашивания: 7, 8, 12, 14, 19, 23, 28 февраля.

Стрижка для роста волос: 2, 4, 7-10, 12-15 февраля.

Радикальное изменение прически: 7, 14, 28 февраля.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания: 1, 3, 11, 25 февраля.