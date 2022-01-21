Крупнейший саудовский лоукостер запускает рейсы из Одессы

Саудовский лоукостер Flynas начинает летную программу из Одессы, сообщает УНИАН.

В мае 2022 года авиакомпания открывает два новых направления — Даммам и Рияд, рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Одесса.

В Рияд, столицу Саудовской Аравии, из Одессы можно будет попасть трижды в неделю. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и по субботам.

В Даммам вылеты запланированы с 1 мая дважды в неделю: по средам и воскресеньям.

Планируется, что полеты начнутся со 2 мая 2022 года.

Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии с флотом в 34 самолета. Авиакомпания выполняет более 1 500 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Авиакомпания начала свою работу в 2007 году. На данный момент она перевезла уже более 55 миллионов пассажиров.