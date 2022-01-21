Симптомы тромбоза глубоких вен видны на ногах

Тромбоз глубоких вен, или ТГВ, является результатом образования тромба в глубокой вене где-то в вашем теле. Как правило, такие тромбы возникают в ногах. Но они также могут быть в области таза или руки, сообщает WomanEL.

ТГВ может развиться у любого человека. Но определённые факторы, такие как повреждение вены, увеличивают риск для человека. Если кровоток замедляется из-за того, что вы прикованы к постели или долго сидите со скрещёнными ногами, также может образоваться тромб. Семейный анамнез, возраст, ожирение, повышение уровня эстрогена и другие факторы также могут увеличить риск его развития.

ТГВ является серьёзным заболеванием, поскольку часть сгустка крови может оторваться и застрять в лёгком. Что является опасным состоянием, известным как лёгочная эмболия. Тромбоз глубоких вен также может вызывать хроническую венозную недостаточность, из-за которой кровь может скапливаться в ногах. Что приводит к отёку и обесцвечиванию кожи.

У некоторых людей симптомы ТГВ могут никогда не развиться. Тем не менее, наиболее распространённым признаком является отёк пораженной ноги. При ТГВ маловероятно, что обе ноги опухнут. Любая боль, связанная с этим заболеванием, обычно начинается в голени и, скорее всего, ощущается как болезненность или спазмы.

Опухшая область может быть чувствительной. Она также может быть красного цвета и теплой на ощупь.

Лечение ТГВ зависит от степени тяжести тромба. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства, разжижающие кровь. Также можно носить компрессионные чулки, чтобы уменьшить отёк.

В более серьёзных случаях может потребоваться стационарное лечение.