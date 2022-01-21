"ДНР" обвинила Киев в подготовке военной операции на Донбассе

Накануне встречи Лаврова и Блинкена в Женеве «ДНР» обвинила Киев в подготовке к началу военной операции на Донбассе, передает "Политика Страны﻿".

"Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что ВСУ перебросили на Донбасс РСЗО "Ураган" и "Смерч" и начали активное восполнение запасов боеприпасов.

"Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе" , - утверждает Басурин.

Он также утверждает, что "вероятность использования Украиной химоружия сохраняется".

Также, по его словам, по всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности ВСУ с использованием беспилотников.