Британия предупредила РФ: вас ждет новый Афганистан и Чечня

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Украина будет сопротивляться России в случае вторжения – и Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.﻿ Об этом, ссылаясь на австралийские СМИ и сайт правительства Британии, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По ее словам, Кремль не выучил уроки истории. Трасс отметила, что Украина – гордая страна с длительной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор – и уровень ее сопротивления высок.

"Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне" , – сказала она.