Свободные номерные знаки для электромобилей можно проверить онлайн
Доступные зеленые номерные знаки для электромобилей теперь можно проверить в открытом доступе в онлайн режиме. Это нужно тем, кто желает выбрать номерной знак для своего электромобиля при регистрации, сообщает 24 Канал.
Отныне в свободном доступе можно проверить имеющиеся в сервисных центрах МВД и зеленые номерные знаки для электромобилей. Этим сервисом уже можно воспользоваться онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД и в информационных боксах, установленных в помещениях обновленных сервисных центров МВД.
Напоминаем, что для электрических автомобилей предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями, которые начинаются с буквы “Z”. Сейчас закрепляются номерные знаки для электромобилей серий ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. Со временем их перечень будет расширяться.
Именно с помощью этого функционала возможно из дома узнать, в какой сервисный центр МВД необходимо записаться, чтобы закрепиться за электрической номерной знак с красивой комбинацией цифр.
Алгоритм поиска не изменился:
- "Наличие в области" – этот критерий поможет легко узнать обо всех номерных знаках, имеющихся в сервисных центрах МВД и ЦПАУ конкретного региона, также указана их стоимость.
- "Числовая комбинация" – с помощью этого критерия можно легко найти желанную комбинацию цифр желаемого номерного знака среди всех сервисных центров МВД и ЦНАПов.
- Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени. В функционале номерные знаки не бронируются.