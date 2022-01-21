Петр Порошенко обжалует арест имущества - апелляцию на решение суда рассмотрят 3 февраля. Об этом сообщил адвокат 5-го президента Игорь Головань, пишет Андрей Павловский.﻿

Он заявил, что решение об аресте имущества будет обжаловано не только представителями Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест по "угольному делу".

Также Головань уверен, что ещё не все юридические лица уведомлены о решении суда и подали апелляционные жалобы.

"Судья Бортницкая в турборежиме в угоду власти без проверки фактов и документов принимала решение. Во время судебного заседания мы просили разобраться, на какую дату определён перечень активов для того, чтобы обратить внимание, что там не все активы уже принадлежат Порошенко. Но судью это не заинтересовало" , - заявил Головань.

Напомним, 19 января Печерский райсуд избрал Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде личных обязательств, а также арестовал имущество Петра и Марины Порошенко.