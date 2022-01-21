Кремль раскритиковал идею признания "ЛДНР"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме. По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной, сообщает ТАСС.

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию", - сказал Песков.

"Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы [о признании "ДНР" и "ЛНР"], в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", - отметил представитель Кремля.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что он считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность граждан России, проживающих в "ДНР" и "ЛНР".

"Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе, и это рассмотрение должно пройти", - заключил представитель Кремля.

Напомним, депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание "ДНР" и "ЛНР".