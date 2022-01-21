Больше всего электроэнергии Украина импортировала из Беларуси и РФ

Импорт электроэнергии по итогам 2021 года составил 1,1% от общего электропотребления (брутто) – 69,5% объемов импорта пришлось на электроэнергию из Беларуси, свидетельствуют данные "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Импорт электроэнергии

В прошлом году объем импорта электроэнергии в Украину составил 1 693,6 млн кВтч - это на 26,5% меньше, чем в 2020 году (2284,9 млн кВтч).

"Пик импорта пришелся на февраль - 509,3 млн кВтч, а в октябре не осуществлялся ни с одной страны. При этом 75,5% (1 278,5 млн кВтч) от его объема было поставлено в торговую зону "ОЭС Украины" (из Беларуси и России), а в "остров Янтарской ТЭС" - только 24,5% (415 ,1млн кВтч из Словакии, Венгрии, Румынии)", - сообщают в госкомпании.

Отмечается, что больше всего электроэнергии в 2021 году импортировали из Беларуси - 1 176,6 млн кВтч (69,5%). На втором месте по объемам Словакия - 308 млн кВт·ч (18,2%).

"По сравнению с 2020 годом импорт из стран Европы в "остров Бурштынской ТЭС" уменьшился по всем направлениям: на 79,1% из Словакии, на 87,1% из Венгрии и на 54,6% из Румынии. С 26 мая по 1 ноября 2021 г. импорт из России и Беларуси не осуществлялся из-за ограничения доступной пропускной способности до 0 МВт.

В декабре 2021 года объем импорта составил 2,8% от общего электропотребления (брутто) и составил 437 млн кВтч, что на 80,5% больше, чем в ноябре. Его объемы превысили экспорт в 1,3 раза, что связано с наращиванием импорта из Белоруссии (+92,7% по сравнению с ноябрем)", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавляют, что в декабре 2021 импорт электроэнергии в Украину осуществлялся из трех стран. Наибольшие объемы были из Беларуси – 430,5 млн кВт·ч. Из Словакии -3,9 млн кВтч, из Румынии - 2,5 млн кВтч.

Экспорт электроэнергии

В прошлом году общий объем экспорта электроэнергии из Украины составил 3 495,4 млн кВт·ч – это на 26,5% меньше, чем в 2020 году (4 754 млн кВт·ч).

"Пик экспорта пришелся на март - 504,1 млн кВтч, тогда как минимум был в феврале - 6,6 млн кВтч. Экспорт из торговой зоны "острова Бурштынской ТЭС" (в Словакию, Румынию и Венгрию) составил 72% общих объемов (2 514 млн кВтч), из торговой зоны "ОЭС Украины" (в Польшу и Молдову) - только 28,1% (981 млн кВт·ч)", - говорят в "Укрэнерго".

Наибольшие объемы в 2021 году экспортировали в Венгрию – 1 570 млн кВтч (44,9% от общего объема), Польшу – 819,6 млн кВтч (23,5%) и Румынию – 642,6 млн кВтч (18,4%).

По сравнению с 2020 годом увеличение экспорта электроэнергии произошло только в Словакию – в 7,3 раза (до 301,4 млн кВт·ч).

"В 2021 году отсутствовал экспорт в Белоруссию, а наиболее ощутимо уменьшился в Польшу - на 44,7%. Также снизились объемы, экспортируемые в Румынию - на 25,9%, Венгрии - на 25,6%, в Молдову - на 3 ,7%" , - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года общий экспорт по сравнению с ноябрем вырос в 2,6 раза (до 338,0 млн кВт·ч).

"Рост объемов произошел главным образом за счет объемов с "острова Бурштынской ТЭС" – на 44,1% (с 130,4 до 295,6 млн кВт·ч).

Больше экспорт вырос в Венгрию - на 49,2%, в Румынию - на 41,3% и в Словакию - на 33,4%. В то же время объем экспорта в декабре 2021 г. (338,0 млн кВт·ч) не существенно увеличился по сравнению с декабрем 2020 года - на 2,6%", - резюмируют в "Укрэнерго".

Там отметили, что оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" не осуществляет коммерческий импорт/экспорт, занимаются этим исключительно участники рынка (трейдеры, поставщики и т.д.), которые законтрактовали соответствующий объем с иностранными контрагентами.