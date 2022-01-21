Эксперт рассказал о рисках для госдолга Украины из-за агрессии РФ

Если риски военной эскалации продлятся несколько месяцев, Украине может потребоваться финансовая помощь. Подобный жест сейчас стал бы не только экономической подушкой безопасности, но и политическим сигналом, что Украина может рассчитывать на реальную поддержку Запада, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

"Украина не выдержит так долго под давлением, да и не нужно ей это делать. Если Запад не способен решить вопросы с Россией, значит, придется активнее помогать Украине" , - считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Помимо санкций и политического давления на РФ, западные партнеры уже сейчас могут помочь Украине с размещением еврооблигаций, предоставив свои гарантии по выплате этого долга. Тем более что такой инструмент США уже использовали в 2014-2016 годах, позволив Украине занять под исторически низкий процент и протянув ей руку в сложное время. К слову, те выпуски облигаций правительство уже успешно погасило.