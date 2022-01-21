Массовые "минирования" продолжаются: на очереди Львов и Бровары

Вслед за Киевом, сообщения о массовом минировании школ города поступили и в полицию Львова. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Национальной полиции Львовской области Светлану Добровольскую, пишет Ольга Денисяка, Львовский портал.

Отмечается, что утром 21 января, во Львове неизвестный заявил о заминировании школ города. Полиция проверяет эту информацию.

На места немедленно выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других спецслужб. Из школ эвакуируют учащихся и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории.

Кроме того, Телеграм-канал﻿ "Сегодня" сообщает, что все школы и торговые центры также "заминировали" и в Броварах.

Такое письмо, как сообщают Телеграм-каналы, было разослано по ряду почтовых адресов украинских силовиков, пишет "Политика Страны"﻿.

В нем сообщается, что террорист требует 2 000 000 млн грн на номер телефона, иначе будут жертвы. Отметим, что, возможно, номер указан чужой. Например, так какой-нибудь школьник мог попытаться расправиться с недоброжелателем, подставив его, и выставив "террористом".

Впрочем, если это так, то полиция должна найти шутника достаточно скоро.

Кроме того, родители киевских учеников, которых эвакуировали из школ после сообщений о минировании, рассказали, что им руководители школ говорят, что это на самом деле "идут учения" .

Что за учения, зачем и какая именно структура их проводит – не поясняют.