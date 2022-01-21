Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном выразил надежду, что хоть "кто-то в Госдепе" не был занят подготовкой материалов о "дезинформации России" и сконцентрировался на предложениях РФ, сообщает Андрей Павловский в Telegram﻿.

Блинкен, в свою очередь, сказал, что Россия продолжает угрожать агрессией в отношении Украины и США готовы нанести "жёсткий и быстрый ответ".

"Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога для разрешения конфликта мирным путём" , - заявил Блинкен.

Накануне госсекретарь США говорил, что не везет на встречу письменный ответ на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести диалог.