Адель отменила гастроли в США из-за вспышки COVID в ее команде

Популярная британская певица Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за вспышки коронавируса в ее команде. Знаменитость отложила 24 долгожданных шоу на неопределенный срок, чем сильно разозлила своих фанатов, сообщает Обозреватель.

Соответствующее заявление она сделала на личной странице в instagram, едва сдерживая эмоции.

"Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы сделать его (концерт, – Ред.) вовремя, и чтобы он был достаточно хорош для вас. Но, мы были раздавлены из-за задержки техники и COVID. Половина моей команды больны COVID и было невозможно доделать шоу" , – сказала певица.

Адель на концерте. Источник: instagram.com/adele

Отметим, что большинство поклонников 33-летней артистки выложили за билеты на "живое" шоу, которое ждали больше пяти лет, 30 тысяч долларов.

Звезда попросила прощение у своих фанатов, а особенно у тех, кто специально приехал в США ради её выступления.

"Я расстроена — мне жаль, что это все в последнюю минуту случилось. Мы не спали более 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно" , – сказала Адель в своем обращении.

Адель поет на сцене. Источник: instagram.com/adele

К слову, концерты приурочены к первому выходу альбома певицы за много лет. По оценкам Billboard, Адель заработала 50 миллионов долларов от продажи билетов.