Нидерланды заявили о готовности предоставить военную помощь Украине
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, выступая в парламенте, заявил о готовности предоставить военную помощь Украине, сообщает Telegram-канал Вести.
«Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием», – заявил министр.
Он добавил, что предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов.
«Причиной тогда были опасения возможной эскалации. Но ситуация изменилась, контекст изменяется почти каждый день», – объяснил Хукстра.
По его словам, вопрос поставок оружия будет рассмотрен, если запрос поступит непосредственно в Нидерланды, а не через Североатлантический альянс.