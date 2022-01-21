Нидерланды заявили о готовности предоставить военную помощь Украине

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, выступая в парламенте, заявил о готовности предоставить военную помощь Украине, сообщает Telegram-канал Вести﻿.

«Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием» , – заявил министр.

Он добавил, что предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов.

«Причиной тогда были опасения возможной эскалации. Но ситуация изменилась, контекст изменяется почти каждый день» , – объяснил Хукстра.

По его словам, вопрос поставок оружия будет рассмотрен, если запрос поступит непосредственно в Нидерланды, а не через Североатлантический альянс.