Гибридная война против Украины ведется в разных направлениях - Зеленский

Украина сегодня вынуждена не только сдерживать агрессию России на своих границах, но и защищать свое цифровое пространство от кибератак. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post, передает﻿ пресс-служба президента.

"У нас – гибридная война. Нас атакуют: военные атаки, кибератаки и энергетические атаки" , – констатировал глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста, какая война вызывает большее беспокойство – та, что ведется с помощью оружия, или гибридная, и стоит ли Россия за недавними кибернападениями на украинские правительственные веб-сайты, Зеленский отметил:

"Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что кибератака происходит из России. Это не первая и не последняя кибератака. Если сравнивать, какая война более опасна – кибер- или обычная война, мне трудно сказать. Я считаю, что ракетные обстрелы и авиационные удары несут гораздо большую угрозу. Последствия войны более тяжелые, чем последствия кибератаки".

Глава государства также подчеркнул, что в защите территориальной целостности и суверенитета Украина не остается одна и получает поддержку от стран-партнеров, в том числе США. Он добавил, что в настоящий момент поддержка США мощнее, чем была раньше.