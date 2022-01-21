МОЗ прогнозирует до 60 тысяч COVID-случаев ежедневно

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин дал наиболее оптимистический прогноз по ковиду на февраль – около 59 000 больных ежедневно. Об этом он рассказал в интервью﻿ изданию "Лига".

На вопрос о том, какой процент больных "Омикроном" может быть в Украине, учитывая, что в Европе прогнозируют 50% инфицированных, Кузин ответил:

"Сейчас нет финальных прогнозов, много переменных еще в процессе либо обсуждения, либо разбирательства. По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек может болеть ежедневно, суммарно – около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами".

Он также добавил, что по опыту европейских или других стран мира можно наблюдать, что "условно волна омикрона нарастает в течение одной-полтора недели максимум, и спадает тоже довольно быстро" .

"Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО – где-то 20-25 февраля. Но насколько скорым будет убывание, насколько быстрой будет именно эта волна запускаться и в каких регионах, пока рано говорить", – уточнил Кузин.

Кроме того, он отметил, что, "по американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются также примерно на середину февраля, и довольно быстрое падение до 1 апреля" .