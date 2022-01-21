В Евросоюзе планируют изменить правила путешествий

Страны ЕС приближаются к введению нового подхода к путешествиям в рамках блока во время пандемии.﻿ Об этом, ссылаясь на Politico и дипломатические источники издания в ЕС, сообщает УНИАН.

Пишут, что внимание предлагается сосредотачивать на индивидуальном риске для здоровья путешественников, а не на стране, из которой они прибыли.

В связи с обновлением необязательных правил, на путешественников, имеющих COVID-сертификат, не будут распространяться требования для сдачи дополнительных тестов или прохождения карантина.

Новый метод соответствует ноябрьскому предложению Еврокомиссии применить "личностный подход" для путешествий внутри ЕС. Он означает, что люди с COVID-сертификатом "в принципе не должны подпадать под дополнительные ограничения на путешествия, откуда бы они не прибыли в Европейском Союзе" .

Впрочем, страны все еще могут ввести дополнительные меры по путешествиям из регионов, которые на карте Европейского центра профилактики и контроля по заболеваниям отнесены к "темно-красным" зонам высокого риска. По состоянию на 20 января к таковым относится большинство стран ЕС.

После внесения изменений на карте также будет учтен уровень вакцинации / фото ecdc.europa.eu

Цвета карты отображают риск для здоровья путем подсчета новых случаев, показателей тестирования и показателей положительных результатов. После внесения изменений на карте также будет учтен уровень вакцинации в регионе. По словам одного из дипломатов ЕС, предложенные изменения в карту все еще обсуждаются.

Отмечается, что страны ЕС откладывают обновление правил из-за неопределенности относительно влияния штамма коронавируса "Омикрон".

Новую рекомендацию планируется рассмотреть на заседании Совета ЕС по общим вопросам в следующий вторник.