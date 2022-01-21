Киевлян ждут новые проверки в транспорте из-за "Омикрона"

Власти Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте города.﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусной болезнью.

"Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им" , – подчеркнул Поворозник.

Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии "ковидных документов":

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины от COVID-19 (который может быть применен в течение 30 дней с даты введения дозы), или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;

документа о выздоровлении от указанной болезни.

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% лиц, которые тестируются на наличие болезни, получают положительный результат. Для того, чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо придерживаться масочного режима в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм Омикрон имеет более легкое течение болезни, койки в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много" , – отметил Поворозник.

Он добавил, что для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников "Муниципальной охраны".

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 1552 новых случая коронавируса, умерли в результате заболевания 12 человек. В Украине коронавирус обнаружили у 20 156 человек, 150- случаев - летальные.