Instagram понизит видимость потенциально вредного контента

Администрация Instagram сообщила о новых мерах, которые предпринимаются для снижения видимости «потенциально вредного» контента в приложении. Алгоритм, ранжирующий публикации в основной ленте и Stories, теперь станет уменьшать приоритет содержимого, которое «может содержать издевательства, ненависть или призывы к насилию», сообщает 3Dnews.

Компания отметила, что правила использования сервиса уже содержат запрет на публикацию материалов подобного рода, однако новые меры оправдают себя в спорных или пограничных случаях, а также при размещении контента, который ещё не был удалён модераторами. Система работает в полностью автоматическом режиме и для анализа контента, а также его отнесения к той или иной категории будут рассматриваться многочисленные критерии вплоть до подписей к картинкам. К примеру, если ранее было удалено какое-либо изображение, и сопровождавшая его подпись появилась в новой публикации, то такая публикация сразу будет пессимизирована.

До настоящего момента платформа производила ранжирование содержимого только в общедоступном разделе Explore, однако теперь сервис решил озаботиться тем контентом, который пользователи видят непосредственно в своих лентах, если авторы, на которых они подписаны, публикуют нечто неприемлемое. Нечто подобное Instagram начала практиковать в 2020 году — тогда производилась пессимизация аккаунтов, уличённых модераторами в распространении дезинформации. Новая функция платформы предполагает понижение не аккаунтов в целом, а только отдельных записей.

Источник изображения: about.instagram.com

Администрация сервиса также сообщила, что новый алгоритм учитывает историю жалоб, подаваемых пользователями. Если по каким-либо признакам система решит, что на очередную публикацию пользователь тоже может пожаловаться, её позиция в ленте будет понижена.