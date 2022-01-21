Украинскую биатлонистку сняли с чемпионата Европы

23-летняяя биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех не сможет выступить на чемпионате Европы, который с 26 по 30 января состоится в немецком Арбере, сообщает Обозреватель.

У уроженки Хабаровского края, которая проживает в Киеве, обнаружили коронавирус, поэтому тренерский штаб снял ее с соревнований.

Екатерину из лагеря команды в срочном порядке отправили в Украину, где она будет находиться на самоизоляции. Первоначально предполагалось, что в заявке "сине-желтых" на ЧЕ будет семеро девчат, теперь же их число сократится до шести. Имена пятерых уже известны, а еще одна биатлонистка определится после завершения этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

В общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) Бех занимает 50-е место, но она выступала не на всех этапах. Ранее стало точно известно, что она не попадает в состав сборной Украины на Олимпиаду-2022, которая стартует в Пекине 4 февраля.

Также положительный тест на коронавирус сдал тренер команды Александр Беланенко, который работает со спортсменами на Кубке IBU.