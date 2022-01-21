Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ

Делегация Украины в ПАСЕ вместе с Baltic+ (Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша) планирует обжаловать полномочия российской делегации.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко.

Это планируется сделать на зимней сессии ассамблеи на следующей неделе в Страсбурге.

"В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование" , - сообщил он.

Представительница Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук отметила, что делегация также обжалует полномочия депутата Госдумы Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.

Она добавила, что на пост президента ПАСЕ планируется выдвинуть альтернативного кандидата Марию Мезенцеву.