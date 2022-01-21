Лавров рассказал об итогах переговоров с Блинкеном

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась. Переговоры длились полтора часа, сообщает Корреспондент.

Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в отеле President Wilson. Стороны обсудили дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

Лавров на пресс-конференции заявил, что состоявшаяся встреча с Блинкеном была "промежуточной".

"Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - заявил он.

По его словам, на переговорах РФ услышала предварительную устную реакцию США на свои предложения по безопасности.

"Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он.

По его словам, встреча "сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО" .

Лавров отметил, что американская сторона в очередной раз использовала аргумент о свободе выбора альянсов при обсуждении отказа от расширения НАТО.

"Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", - заявил российский министр.

Он напомнил, что антироссийская направленность НАТО закреплена в доктрине альянса, и поэтому Москва принципиально против расширения этого блока.

Он сообщил, что обсудил с Блинкеном ситуацию в Украине. Министр иностранных дел РФ также заявил, что Россия "не собирается нападать на Украину" .

"Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине", - отметил Лавров.

По его словам, украинский вопрос требует пристального внимания, но не следует сводить его к вопросу безопасности во всей Европе.

Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину.