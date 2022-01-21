Лавров рассказал об итогах переговоров с Блинкеном
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась. Переговоры длились полтора часа, сообщает Корреспондент.
Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в отеле President Wilson. Стороны обсудили дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.
Лавров на пресс-конференции заявил, что состоявшаяся встреча с Блинкеном была "промежуточной".
"Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - заявил он.
По его словам, на переговорах РФ услышала предварительную устную реакцию США на свои предложения по безопасности.
"Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он.
По его словам, встреча
"сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО".
Лавров отметил, что американская сторона в очередной раз использовала аргумент о свободе выбора альянсов при обсуждении отказа от расширения НАТО.
"Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", - заявил российский министр.
Он напомнил, что антироссийская направленность НАТО закреплена в доктрине альянса, и поэтому Москва принципиально против расширения этого блока.
Он сообщил, что обсудил с Блинкеном ситуацию в Украине. Министр иностранных дел РФ также заявил, что Россия
"не собирается нападать на Украину".
"Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине", - отметил Лавров.
По его словам, украинский вопрос требует пристального внимания, но не следует сводить его к вопросу безопасности во всей Европе.
Лавров "почти уверен", что в письменном ответе США будет пассаж про Украину.
"Я не исключаю, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", — заявил Лавров.