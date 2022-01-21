Арестович отреагировал на свое появление в "Миротворце"

Бывший внештатный советник главы ОП Алексей Арестович отреагировал﻿ на появление сообщения о себе в базе "Миротворец". Об этом говорится в его Facebook.

Он отметил, что до 2019 года сам активно пользовался площадкой. По его словам, раньше это "действительно была представительская база нехороших людей, позволявшая оперативно опознавать плохишей во время проверки на блок-постах, например" , однако со временем "Миротворец" превратился в "помойку".

Арестович считает, что ему таким образом хотят политически отомстить представители власти Порошенко.

Напомним, в базе "Миротворец" Арестовича назвали "профессиональным провокатором". Также утверждалось, что он принимал участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.