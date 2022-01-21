Аграриям уже сейчас не хватает удобрений

Сейчас обеспеченность отечественных сельскохозяйственных предприятий минеральными удобрениями для проведения весенне-летних полевых работ составляет в среднем 11%, а по состоянию на 24 января 2021 года этот показатель был 18%, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Среди областей, которые уже отчитались об объемах запасов удобрений, наиболее обеспечена Запорожская область (57%). Хмельницкая, Житомирская, Донецкая, Кировоградская области обеспечены на 20-26%, Тернопольская, Николаевская, Ивано-Франковская, Полтавская, Волынская - на 10-15%. Наименьшие запасы минудобрений в Одесской (7%), Ровенской (6%) и Луганской (1%) областях.

Проблемы с удобрениями:

В условиях роста цен на газ многие украинские предприятия, производящие удобрения, прекращают работу. Газ составляет большую долю в производстве минудобрений.

3 декабря 2021 года представитель украинской компании-трейдера минудобрений Олег Яшулин прогнозировал, что из-за дорого газа у аграриев начнутся проблемы с удобрениями. По словам эксперта, весной будет прослеживаться нехватка минудобрений, а расценки на удобрения вырастут.