Блинкен рассказал о результатах переговоров с Лавровым

Началась пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам его переговоров с главой МИД РФ Лавровым в Женеве. Встречу с Лавровым он назвал не переговорами, а «откровенным обменом идеями».

Как сообщает Клименко﻿, Блинкен отметил, что США и их союзники готовы к быстрому и жесткому ответу, если РФ вторгнется в Украину

«Россия стоит перед выбором - переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам» , - сказал Блинкен.

Но при этом заявил, что США готовы решать с Россией вопросы безопасности на взаимовыгодных условиях. Блинкен подчеркнул, что США настаивают на принципе взаимности.

Как пишет Telegram-канал "Вести", Блинкен сказал, что "дипломатия и поставки оружия в Украину не противоречат друг другу".

«Мы не теряем время - мы увеличили поддержку Украины, и в ближайшее время мы поставим больше вооружений» , – отметил Блинкен.

Также он прокомментировал санкции против некоторых украинских политиков.

"Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины" , – добавил Блинкен. ﻿

По его словам, Байден полностью готов к встрече с Путиным, если это поможет уладить конфликт. Кроме того, он призвал Россию отвести войска от границ Украины.

Госсекретарь заверил, что США представят в письменном виде свои озабоченности по вопросам безопасности на следующей неделе.

Пообещал по итогам встречи провести консультации с Байденом, конгрессом и союзниками.