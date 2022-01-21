ОП обязал Минобороны рассмотреть вопрос об отмене воинского учета для женщин
Офис президента обязал Министерство обороны рассмотреть вопрос об отмене обязательного военного учета для женщин. Такой ответ дал председатель ОП Андрей Ермак на депутатский запрос Алексея Гончаренко.
Также пришел ответ и от премьера Дениса Шмыгаля, где он сообщил, что направил в Минюст и Минобороны поручение рассмотреть вопрос отмены обязательной постановки на военный учет женщин.
Гончаренко добавил, что неделю назад подал в Верховную Раду законопроект по этому вопросу.
"Уверен, мы дожмем - и эта норма будет отменена", - написал он.