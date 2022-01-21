ОП обязал Минобороны рассмотреть вопрос об отмене воинского учета для женщин

Офис президента обязал Министерство обороны рассмотреть вопрос об отмене обязательного военного учета для женщин.﻿ Такой ответ дал председатель ОП Андрей Ермак на депутатский запрос Алексея Гончаренко.

Также пришел ответ и от премьера Дениса Шмыгаля, где он сообщил, что направил в Минюст и Минобороны поручение рассмотреть вопрос отмены обязательной постановки на военный учет женщин.

Гончаренко добавил, что неделю назад подал в Верховную Раду законопроект по этому вопросу.

"Уверен, мы дожмем - и эта норма будет отменена" , - написал он.