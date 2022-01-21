Ивано-Франковская область переходит в красную зону карантина

Ивано-Франковская область переходит в красную зону карантина
Фото: Pixabay

Ивано-Франковская область с понедельника, 24 января, переходит в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.

Ограничения красной зоны

Красный уровень предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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