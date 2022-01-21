Ивано-Франковская область переходит в красную зону карантина

Ивано-Франковская область с понедельника, 24 января, переходит в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области" , - написал Немчинов.

Ограничения красной зоны

Красный уровень предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается: