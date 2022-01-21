Эрдоган продолжает настаивать на посредничестве между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом турецкий лидер сказал в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Эрдоган напомнил, что его визит в Украину уже значится в повестке графика.

"Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву" , — сказал он.

По его словам, отношения Турции с Россией развиваются в позитивном ключе.

Президент подчеркнул, что Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и Россией. Он также заявил, что любая попытка оккупации или войны между Украиной и РФ станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе. Турция выступает против подобной напряженности, отметил турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган предлагал президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Турции.